В Казахстане планируют запретить продажу товаров с символикой армии России

На сегодняшний день госорганами с участием Генпрокуратуры прорабатываются правовые основания по недопущению распространения через торговые сети этнополитизированной символики ("Восточный Туркестан", "Курдская рабочая партия", ЧВК "Вагнер" и т.п.), передаёт Ulysmedia.kz со ссылкой на НПП "Атамекен".



Сообщается, что отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика, в том числе связанная со странами их исторического происхождения и т.п.



Так, в 2022 году в связи с начавшейся войной России против Украины в Казахстане участились факты демонстрации, в частности, на одежде, игрушках, транспортных средствах символики “Z” или “V”.



“Отмечаются факты продажи и рекламы в торговых сетях игрушечной детской продукции под различными наименованиями, в частности, “Армия России”, “Вежливые люди” и т.п., которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе”, – говорится в сообщении.



В этой связи Генпрокуратура в этом году направила предложение в правительство о законодательном запрете и установлении административной ответственности за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территорию РК атрибутики, символики, знаков, используемых противоборствующими сторонами в вооружённых конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государств, проинформировал прокурор отдела защиты общественных интересов прокуратуры Семея Куат Бапинов.



“Предложено рассмотреть вопрос о включении в норму закона запрет на продажу этнополитизированной символики/продукции, запрещённой к распространению и использованию на территории РК, возложив госконтроль на уполномоченный орган – Минторговли и интеграции”, – говорится в сообщении.



До принятия соответствующих поправок прокуроры рекомендуют:



изъять с продажи печатно бланочную, игрушечную продукцию, сувениры, а также прочие товары народного потребления этнополитизированной направленности;

арендодателям торговых площадок не реже одного раза в месяц проводить визуальный осмотр продукции, реализуемых арендаторами.