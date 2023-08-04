Новые правила для перевозки ручной клади и багажа вводятся в Казахстане

Пассажирам стоит внимательнее ознакомиться с информацией на сайте перевозчика.



Изменения вступят в силу с 13 августа. Полный перечень опасных и запрещённых веществ при авиаперелётах можно посмотреть в открытом доступе. В список вошли много категорий, от еды и напитков, до электроники и косметики. О чем стоит знать, отправляясь в путешествие и как избежать проблем в зоне досмотра, - рассказал корреспондент Almaty.tv.



Конечно, о том, чтобы привозить в аэропорт токсичные или взрывоопасные вещества не может быть и речи. Но запреты для ручной клади касаются и более бытовых вещей.



Новые изменения включили в себя целый ряд предметов, которые мы носим с собой ежедневно. Однако перед авиаперелетом их лучше оставить дома. Если у вас при себе любая вещь из этого списка, вас могут не допустить на борт воздушного судна. Именно поэтому их стоит сдать в багажный отсек или вовсе не брать с собой.



Кстати, если вы купили какой-либо товар из этого списка в аэропорту или на борту самолета, то никаких проблем не будет, главное иметь при себе чек. Исключение также действует для лекарств, детского питания и диетических препаратов. Независимо от места покупки, но только в количестве, необходимом на время перелета. Для перевозки багажа тоже действуют особые правила.



- В багажное отделение не допускаются некоторые гироскутеры, смартфоны, ноутбуки и другие предметы электроники, содержащие литиевые элементы. Многие из этих норм существуют давно. Но недавним указом они были дополнены и конкретизированы, - рассказала авиационный инспектор департамента авиационной администрации Казахстана Гульнар Айтмуханова.



Отметим, что эти нормы направлены на безопасность пассажиров и соответствуют международным стандартам. Все же, в зависимости от типа самолета, они могут быть дополнены. Поэтому, планируя перелет, стоит проверить перечень посетив сайт вашей авиакомпании.