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Опубликован список грантов-2023

Просмотров:96 Опубликовано: Сегодня, 11:21
Опубликован список грантов-2023
Фото Tengrinews.kz
Министерство науки и высшего образования опубликовало результаты присуждения государственных грантов 2023 года, передает Tengrinews.kz.

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в текущем году было подано 94 тысяч заявок, что на 14 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Прием документов осуществлялся с 13 по 20 июля.

Полный список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год доступен по ссылке.

В течение нескольких лет подряд предпочтения абитуриентов остаются почти неизменными в отношении наиболее популярных направлении обучения. Так, больше всего заявлений поступило на такие направления, как "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли", "Педагогические науки", "Информационно-коммуникационные технологии" и "Естественные науки, математика и статистика".

Самый большой конкурс на одно грантовое место был среди будущих стоматологов, дипломатов, юристов, учителей и психологов.

Среди претендентов более 20 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладателей нагрудного знака "Алтын белгі", победителей международных и республиканских олимпиад, отличников учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий.

Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.

Напомним, в этом году было выделено 88 тысяч грантов для обучения в вузах. Список образовательных грантов на 2023- 2024 учебный год по всем уровням высшего образования можно посмотреть здесь.


Источник: Tengrinews.kz
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