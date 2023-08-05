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Запрет на вывоз дизтоплива продлили в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:53
Запрет на вывоз дизтоплива продлили в Казахстане
Фото: depositphotos.com
Запрет продлен еще на шесть месяцев текущего года, передает ИА «NewTimes.kz». В список входят бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов.

Об этом пишет портал El Dala.

Соответствующий приказ был подписан совместно с министром энергетики РК, заместителем премьер-министра - министра финансов РК, министром внутренних дел РК и председателем КНБ РК «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» продлен запрет на вывоз дизтоплива.

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением вывоза в бензобаках», — говорится в приказе.

Запрет действовал с 31 января по 31 июля 2023 года. Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях в июле приняла решение продлить данные ограничения.


Источник: newtimes.kz
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