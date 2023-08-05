Запрет на вывоз дизтоплива продлили в Казахстане

Запрет продлен еще на шесть месяцев текущего года, передает ИА «NewTimes.kz». В список входят бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов.



Об этом пишет портал El Dala.



Соответствующий приказ был подписан совместно с министром энергетики РК, заместителем премьер-министра - министра финансов РК, министром внутренних дел РК и председателем КНБ РК «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» продлен запрет на вывоз дизтоплива.



«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением вывоза в бензобаках», — говорится в приказе.



Запрет действовал с 31 января по 31 июля 2023 года. Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях в июле приняла решение продлить данные ограничения.