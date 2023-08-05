Экс-аким Кентау предложил передать суду компромат на Габидуллу Абдрахимова

Туркестан. 5 августа. КазТАГ – Экс-аким Кентау Рашид Аюпов предложил передать компромат на Габидуллу Абдрахимова, сообщает orda.kz.



«В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны на протяжении нескольких недель рассматривают дело о взятке $2,8 млн. На скамье подсудимых экс-аким Кентау Рашид Аюпов.



(…) Адвокат Ильясова Меруерт Мукушева попросила суд обратить внимание на тот факт, что во время встречи Рашид Аюпов неоднократно предлагал передать компромат на Габидуллу Абдрахимова, которые могут повлиять на ход следствия. Экс-аким Кентау пытался заставить сына бизнесмена поменять показания, чтобы процессуальный статус Аюпова переквалифицировали. Более того, со стороны подозреваемого якобы исходила угроза, что если его осудят, то он обнародует переписку с Ильясовым», - говорится в сообщении в субботу.



Издание напоминает, что в 2022 году его назначили акимом Кентау. В октябре того же года Аюпова задержали по обвинению в подстрекательстве к взятке в особо крупном размере и мошенничестве. Речь шла об $2,8 млн, которые Аюпов получил от владельца Alageum Group Сайдуллы Кожабаева за помощь в тендере. По словам бизнесмена, их познакомил в 2013 году Баглан Нургелдиев, ранее работавший на Кентауском трансформаторном заводе, который входит в группу компаний.



Отмечается, что карьера Рашида Аюпова непрерывно была связана с Габидуллой Абдрахимовым, чей привет из Лондона до сих пор вызывает неоднозначную реакцию.



«Согласно обвинительному акту, получив $2,8 млн, Рашид Аюпов в 2013 году купил себе автомобиль Land Cruiser Prado за Т13,4 млн. В течение месяца он приобрел коттедж в BI Village в Астане за Т90 млн и оформил на родственника, а также стал владельцем нескольких грузовых авто. Когда Аюпов был в Лондоне, он попросил родственника, который хранил у себя деньги, перечислить на его счет $15 тыс. и Т4,5 млн его супруге Гульзире», - отмечается в сообщении.



Как уточняется, свою финансовую состоятельность Рашид Аюпов объяснял знакомым продажей IT-программы. Это подтверждает стенограмма разговора экс-акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова и его адвоката, которую прозвучала на заседании 2 августа.



«Когда он с учебы вернулся, начал делать какие-то покупки, машину купил. Это странно, откуда у него. Мы всю жизнь работали, на зарплату жили. Он говорил, что за $3 млн продал программный пакет. Якобы он написал программу, ее покупает Касперский чуть ли не за $10 млн. Я говорю, ты красавчик, поздравил его. Но сейчас он получил аванс в 3 млн долларов. Я тогда еще не обратил внимание, это был 2013-2014 годы, когда он только из Лондона вернулся. Сейчас я начинаю вспоминать и думаю, а зачем он мне это рассказал. Неужели он алиби готовил», - рассказал Абдрахимов своему адвокату.



Согласно материалам дела, 10 лет назад, сумку с деньгами для Аюпова в столицу привезли сын бизнесмена Сайдуллы Кожабаева – Еркебулан Ильясов и будущий главный свидетель – Баглан Нургелдиев. Они передали ее помощнику Абдрахимова – Исамидину Кантурееву. Деньги запросили за победу компании Сайдуллы Кожабаева в тендере.



«В ходе судебного разбирательства Кантуреев отрицал своё участие в этой схеме. Поэтому особый интерес вызвала запись разговора Еркебулана Ильясова и Рашида Аюпова, в которой первый пытается вывести на диалог подсудимого. А сам экс-аким Кентау рассказывает, что получил от взятки в $2,8 млн лишь 100 тыс.



О прослушивании аудио на судебном заседании 4 августа ходатайствовал адвокат подсудимого Ерлан Газымжанов. Однако из-за задержки рейса Ильясов смог подключиться к суду ближе к обеду», - пишет издание.



Из стенограммы разговора следует, что Рашид Аюпов неоднократно просил Кожабаева поменять показания, пытаясь тем самым исключить из дела его самого и главного свидетеля Баглана Нургелдиева. Взамен он пообещал предоставить компромат на Габидуллу Абдрахимова. По словам экс-акима Кентау, бывший глава горадминистрации Шымкента владеет «некими объектами и фирмами».



«Ну вот смотри, я по чесноку скажу, что из всего я заработал $100 тыс. Я готов поставить, тогда он к вам сам придёт. Абдрахимова легко посадить. У меня такое предложение, исключите меня и Баглана», - сообщил Рашид Аюпов во время разговора с Ильясовым.



В ходе беседы, пишет издание, отчетливо слышна громкая музыка.



Чтобы вывести Рашида Аюпова на нужный следствию разговор, необходимо было вести себя непринужденно. О тендере на строительство подстанции «Турксиб» и за помощь в победе в тендере Еркебулан Ильясов узнал от своего отца.



«Он всю стенограмму отрицает (Аюпов отрицает всю стенограмму – Прим. Ред.). Предложение от него по материалам на Абдрахимова исходило не один, а раза четыре. Он просил убрать и исключить себя, исключить Баглана, потому что он главный свидетель. Потом ругал меня, шантажировал, пытался давить на моего отца через меня. Чтобы я с ним поговорил якобы, и чтобы он передумал», - ответил на вопросы адвоката Ильясов.



«В этом разговоре вы говорите, когда Рашид спрашивает: он тут при чем? Вы говорите, что отец вам сказал, что Рашид сказал, что всё раскидает. Было такое?», - уточнил адвокат подсудимого Ерлан Газымжанов.



«Было такое. По приезде отец мне все рассказал: что, почему и за что деньги. До этого он мне не рассказывал. Я не знал, что на него шли наезды и давление. И в какой-то момент пришел Рашид и предложил решить вопрос. Наезд был, если не ошибаюсь, со слов отца, в 2015-2016. А за «Турксиб» была передача денег раньше, а после пошли наезды», - рассказал Ильясов.



Кроме того, сообщается, что сын бизнесмена попросил суд обратить внимание на аудиозапись и признательные показания Рашида Аюпова, от которых он позже отказался. Отметим, что главные свидетели и по совместительству помощники Аюпова уже дали признательные показания и пошли на сделку со следствием.



«Уважаемый судья, если он не признает, что брал деньги. То о каких деньгах он тогда говорит, что готов поставить на место», - указал Ильясов.



Напомним, 18 мая этого года антикоррупционная служба сообщила о завершении расследования в отношении Аюпова. Рашид Аюпов в разные годы был руководителем аппарата акима Шымкента, сотрудником канцелярии премьер-министра, возглавлял центр информационных технологий партии Nur Otan, работал советником акима Шымкента, председателем правления АО НК СПК «Шымкент». С июля 2019 года до 2021 год был акимом Туркестана, а затем – заместителем акима Туркестанской области. В 2022 году назначен акимом города Кентау. В октябре того же года Рашид Аюпов был задержан по обвинению в подстрекательстве к взятке в особо крупном размере и мошенничестве. Следственный суд вынес решение о его содержании под стражей.

15 июня 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы приступили к рассмотрению уголовного дела.