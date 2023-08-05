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Казахстанку с аномально большим языком спасли хирурги

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:45
Казахстанку с аномально большим языком спасли хирурги
Фото: Минздрав РК
Уникальную операцию по резецированию языка провели специалисты Национального научного онкологического центра 62-летней пациентке с редким диагнозом, передает ИА «NewTimes.kz».

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, размеры языка пациентки оказались внушительные: до 16-18 см в длину и около 10 см в ширину и несколько см в толщину.

«При этом заболевании язык не вмещается во рту, из-за чего часто некоторые пациенты вынуждены ходить с открытым ртом. Макроглоссия нередко приводит к нарушению дыхания, особенно в ночное время, глотания, и речи, значительно ухудшая качество жизни. В таких случаях ставится вопрос о хирургическом лечении данной патологии. Из-за редких случаев такого рода патологий и отсутствия опыта хирургических вмешательств не все медицинские учреждения готовы взяться за оперирование», — говорится в публикации.

Пациентка страдала нарушением дыхания во время сна (апное), нарушением глотания и обладала невнятной речью. Состояние усугублял ряд сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, операция аортокоронарного шунтирования коронарных сосудов, артериальная гипертензия высоких градаций, сахарный диабет, церебральный атеросклероз, хроническая вертебробазилярная недостаточность.

«Учитывая серьезное соматическое состояние, пациентка была тщательно обследована кардиологами, кардиохирургами, невропатологами, эндокринологами в течение трех месяцев. После чего, с одобрения руководства ННОЦ, женщину госпитализировали и прооперировали. Вполне прогнозируемо были проблемы с интубацией и ведением наркоза, с которыми справилась бригада анестезиологов. Оперативное вмешательство выполнено в полном объеме по заранее спланированному варианту бригадой хирургов Шалабаев Б.Д, Серикбайулы Д., Нуржанов А.А.. В раннем послеооперационном периоде при нахождении в реанимации у пациентки произошло развитие острой сердечной недостаточности. Усилиями реаниматологов, кардиологов, эндокринологов, пульмонологов центра и многих других специалистов, пациентку вывели из этого состояния», — рассказали врачи.

Дальнейшее состояние было вполне удовлетворительное, послеоперационное заживление языка происходило без осложнений, женщину выписали на 12-е сутки на амбулаторное долечивание.

Когда после операции прошло более двух месяцев специалисты констатировали ее положительный результат. По словам врачей, состояние больной вполне удовлетворительное. Язык обрел обычные размеры. Качество жизни значительно улучшилось. Глотание нормальное. Постепенно идет процесс адаптации и восстановление речи.


Источник: Tengrinews.kz
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