Казахстан снова показал самый высокий рост инфляции в ЕАЭС

В Казахстане за полгода уровень инфляции оставался самым высоким по сравнению с другими странами ЕАЭС, передает LS
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В январе-июне 2023 года индекс потребительских цен во всех странах союза сложился на уровне 7,1%. Для сравнения: в прошлом году в I полугодии инфляция составляла 13,9%.
Больше всего подорожали платные услуги – на 11,2%. Цены на непродовольственные товары и продукты выросли на 5,7%.
При этом самый высокий уровень инфляции зафиксирован в Казахстане – 17,8%, тогда как в январе-июне 2022 года этот показатель составил 11,9%. В Кыргызстане – 12,7% против 12,8% прошлого года. В Беларуси – 6,7% против 14,6%, в России – 5,6% против 14,3% и в Армении – 4,2% против 8,1%.
Активнее всего продукты дорожали в Казахстане – на 20% и Кыргызстане – 13,3%. В Беларуси уровень сложился на 8,2%, в России – 3,4%. А меньше всего продовольственные товары подорожали в Армении – на 3,4%.
На непродовольственные товары цены выросли в Казахстане за полгода на 18,3%, в Кыргызстане – на 12,8%, в Беларуси – на 4,5%, в России – на 3,8%, в Армении – на 3,3%.
Цены на платные услуги повысились в Казахстане на 14%, в России – на 11,2%, в Кыргызстане – на 10,6%. Меньше всего этот показатель вырос в Беларуси (на 6,9%) и в Армении (на 5,7%).