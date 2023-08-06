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Перепевший Димаша Кудайбергена "простой солдат" стал звездой соцсетей

Просмотров:574 Опубликовано: Сегодня, 08:02
Перепевший Димаша Кудайбергена "простой солдат" стал звездой соцсетей
© tiktok/@saken_alimkhanov
Певец Сакен Алимханов, перепевший песню "Любовь уставших лебедей" Димаша Кудайбергена, стал звездой соцсетей, передает Tengri Life.

Во многих казахстанских Instagram и Telegram-пабликах появилось видео, на котором "простой солдат" исполняет сложную композицию, ставшую одной из визитных карточек Димаша.

В описании к видео говорится, что исполнитель поет вживую, не под фонограмму: "У него на странице в TikTok много других песен, где можно убедиться в этом".



В комментариях пользователи восхищаются исполнителем и его талантом (орфография и пунктуация сохранены):

"Вот это и есть самородки из глубинки. Спасибо за великолепное исполнение этой непростой песни".

"Талантище, браво, молодец, только вперед!!!"

"Много талантов, кроме Димаша, просто не у всех возможность есть быть на сцене".

"Игорь Крутой, пожалуйста пригласите нашего солдата к себе, он не хуже поет нашего Димаша".

"Парнишка, вали ты из этой армии и тикай на большую сцену - там твое место, ты талант".

"Я в шоке! А сколько еще таких в Казахстане?!!! Браво!"

"Казахстан - это фабрика звезд".

"Казахи мои Вы лучшие! В моей стране столько прекрасных талантливых людей".


Источник: Tengrinews.kz
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