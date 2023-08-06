Перепевший Димаша Кудайбергена "простой солдат" стал звездой соцсетей

Певец Сакен Алимханов, перепевший песню "Любовь уставших лебедей" Димаша Кудайбергена, стал звездой соцсетей, передает Tengri Life.Во многих казахстанских Instagram и Telegram-пабликах появилось видео, на котором "простой солдат" исполняет сложную композицию, ставшую одной из визитных карточек Димаша.В описании к видео говорится, что исполнитель поет вживую, не под фонограмму: "У него на странице в TikTok много других песен, где можно убедиться в этом".В комментариях пользователи восхищаются исполнителем и его талантом (орфография и пунктуация сохранены):"Вот это и есть самородки из глубинки. Спасибо за великолепное исполнение этой непростой песни"."Талантище, браво, молодец, только вперед!!!""Много талантов, кроме Димаша, просто не у всех возможность есть быть на сцене"."Игорь Крутой, пожалуйста пригласите нашего солдата к себе, он не хуже поет нашего Димаша"."Парнишка, вали ты из этой армии и тикай на большую сцену - там твое место, ты талант"."Я в шоке! А сколько еще таких в Казахстане?!!! Браво!""Казахстан - это фабрика звезд"."Казахи мои Вы лучшие! В моей стране столько прекрасных талантливых людей".