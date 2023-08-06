Подделка голоса и видеозвонков. Как научились обманывать казахстанцев

Тенденция роста регистрации интернет-мошенничеств пугает с каждым годом. Какие виды мошенничества распространены сегодня и как защитить себя, рассказал начальник управления криминальной полиции Департамента полиции Астаны Дастан Калиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Калиева, в настоящее время широко распространены мошенничества с использованием телекоммуникации и интернета."С недавних пор вернулся старый способ обмана - когда звонят на городские абонентские номера пожилым людям и под предлогом того, что близкие люди попали в нехорошую ситуацию, зачастую говорят, что по их вине совершено ДТП и есть пострадавшие, за что теперь грозит уголовная ответственность. Но за определенную плату вопрос можно исчерпать и не возбуждать уголовное дело.Для убедительного эффекта злоумышленники передают телефон другим соучастникам, которые в свою очередь истерическим и плачущим голосом говорят, к примеру: "Мама, помоги мне пожалуйста, отдай им все что они просят, меня могут посадить в тюрьму". Во многих случаях этот эффект и играет ключевую роль. Далее злоумышленники требуют передать всю собранную сумму денежных средств курьерам, которых отправляют сами мошенники", - поделился начальник управления криминальной полиции.По словам эксперта, как правило, курьерами становятся лица, ищущие легкий заработок в сети, в различных пабликах и мессенджерах. Именно они забирают деньги у доверчивых казахстанцев, передают в руки соучастникам, а те уже переводят их на банковские карты или покупают криптовалюту для организаторов схемы, чаще всего находящихся за пределами нашей страны.Мы также поинтересовались, действительно ли мошенники научились подделывать голос человека."Сейчас имеются очень много различных приложений и программ, имеющих функции по подмене голосов, но в наших случаях она используется очень редко. При совершении телефонного мошенничества основным оружием злоумышленников является фактор неожиданности, психологическая давка на пострадавших и их чувство ответственности за своих родных и близких", - пояснил Калиев.По его словам, учитывая век высоких технологий и скорость разработок различных программ и приложений, не исключено, что в будущем мошенники смогут подделывать не только голос, но и лица по видеозвонку."Для сбора информации мошенники используют все возможные варианты. В настоящее время, одним из актуальных способов является создание фишинговых сайтов, где пользователи оставляют персональные сведения, а именно анкетные данные, абонентские номера, банковские реквизиты, место проживания и прочее на непроверенных и сомнительных площадках сети. К примеру, злоумышленники создают сайт, где от имени государственного органа предлагают заполнить заявку для выплаты пособий, пенсии и тому подобное, где запрашиваются анкетные данные, сведения о близких и доверенных людях, имеющиеся денежные средства на счетах в банках и другое", - предупредил Калиев.Чтобы обезопасить себя от противоправных действий со стороны злоумышленников, эксперт советует повышать свою финансовую грамотность, и не в коем случае не передавать банковские реквизиты и денежные средства посторонним лицам.Также не стоит покупать товары на сомнительных интернет-площадках, отправлять предоплату за товар, не убедившись в его наличии, не переходить на сомнительные сайты и по сомнительным ссылкам, оставлять какие-либо персональные сведения о себе и близких.Во всех непонятных ситуациях казахстанцев в первую очередь попросили обращаться по телефону 102 в полицию.