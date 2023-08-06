В Алматы установили новый домик с подогревом для уличных кошек

В Алматы в одном из дворов установили новый домик для уличных кошек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".Он представляет собой двухуровневое сооружение. Два этажа предусмотрены для того, чтобы животные могли ладить между собой и спать в отдельных местах.В домике есть система отопления - его будут нагревать красные лампы. Любой житель может приносить корм животным, но сначала нужно согласовать с куратором, который закреплен за домиком.Эти укрытия устанавливают городские власти вместе с зоозащитниками. Крышу над головой бездомные кошки получили в рамках пилотного проекта, стартовавшего в марте. Как сообщает телеканал, в Алматы уже установлено 20 домиков. До конца года соорудят еще 50. "Животные, которые обрели свой постоянный адрес, избавлены от паразитов, вакцинированы и стерилизованы", - говорится в сюжете.Впрочем, домикам для кошек рады далеко не все. "К сожалению, жильцы делятся на два лагеря. Все равно найдутся те, кто будет против. Потому что их это пугает. Они считают, что из-за этого домика животных станет гораздо больше. Но я, как бывший профессиональный заводчик кошек, заявляю, что домик в этом роли не играет. Просто благодаря этому животные будут больше накормлены", - заявила жительница Алматы Ирина Мотькина.Точку зрения оппонентов, выступающих против возведения кошачьих домиков во дворах жилых домов, высказала мать двоих детей."Рядом с домиком стоит детский спортивный тренажер. Зачем детям соседство с бездомными кошками? От животных будет идти неприятный запах, лететь шерсть, а сейчас нередко дети страдают аллергией. Мальчики и девочки станут гладить животных, носить их, а руки дети на улице не моют, существует риск заразиться паразитами. Недавно три кошки умерли в наших дворах, одну молодой мужчина отнес на помойку, две другие несколько дней лежали в подвале. Что стало причиной их смерти? Может быть, какой-то вирус?! Я против кошачьих домиков. Любишь и жалеешь животных? Значит, бери их в собственную квартиру!" - приводит слова женщины inAlmaty.