17-летнего подростка застрелили в Алматинской области: все участники задержаны

Задержаны все участники происшествия в Алматинской области, в результате которого погиб 17-летний подросток, сообщает Zakon.kz.Труп 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти обнаружен 5 августа во дворе одного из домов в селе Байдибек Би Енбекшиказахского района."Установлено, что смертельное ранение подростку нанесено из ружья. Оно принадлежит отцу одного из задержанных. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и доставили 22 участников инцидента, 9 из которых водворены в ИВС. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по ст. 99 ч. 2 п. 9, 14 УК РК и начато досудебное расследование", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.По версии полиции, около 12 ночи произошла драка среди молодежи, в результате которой один из участников получил огнестрельное дробовое ранение, от которого скончался.Видео с места происшествия появилось накануне в социальных сетях.По словам начальника ДП области, в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением судебно-медицинской экспертизы.В отношении других участников возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РК "Хулиганство".Иная информация не подлежит разглашению.Двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арысь, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении. В результате нападения погибли два человека. В области введен план "Перехват".