План "Перехват": В Арыси убили двух человек, еще двое ранены

В городе Арысь Туркестанской области разыскивают подозреваемых в убийстве двух человек, передает корреспондент Tengrinews.kz, со ссылкой на МВД.



5 августа двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арысь, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении. От ран скончался хозяин дома и его знакомый, помогавший ему в строительстве. Ранения получили двое мужчин, также работавших на стройке. Они были доставлены в больницу.



"В настоящее время создана специальная следственно-оперативная группа. Введен план "Перехват". Проводятся необходимые мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемых. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области", - сообщили в МВД.