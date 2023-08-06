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План "Перехват": В Арыси убили двух человек, еще двое ранены

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:12
План "Перехват": В Арыси убили двух человек, еще двое ранены
Фото ©️ Tengrinews.kz
В городе Арысь Туркестанской области разыскивают подозреваемых в убийстве двух человек, передает корреспондент Tengrinews.kz, со ссылкой на МВД.

5 августа двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арысь, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении. От ран скончался хозяин дома и его знакомый, помогавший ему в строительстве. Ранения получили двое мужчин, также работавших на стройке. Они были доставлены в больницу.

"В настоящее время создана специальная следственно-оперативная группа. Введен план "Перехват". Проводятся необходимые мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемых. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области", - сообщили в МВД.


Источник: Tengrinews.kz
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