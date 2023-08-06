Как будут снижать долговую нагрузку казахстанцев?

С конкретными мерами выступили в ходе очередного заседания межведомственной комиссии по законопроектной деятельности. В частности предлагается ограничить выдачу потребительских кредитов гражданам с просроченными займами, а также ввести запрет на продажу кредитов и микрокредитов граждан коллекторским агентствам без проведения процедур без урегулирования задолженности, передает ИА «NewTimes.kz».



Об этом пишет портал inbusiness.kz.



С выработанными мерами выступил Олжас Кизатов, заместитель председателя агентства по регулированию финансового рынка РК. Ведомством был разработан консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг». Направления, которые указаны в документе, полностью отражают поручение президента, касательно вопросов снижения долговой нагрузки.



Агентством предлагается:



- ввести запрет на выдачу потребительских займов гражданам, имеющим просроченную задолженность по кредитам и микрокредитам свыше 90 дней;

- ввести запрет на продажу кредитов и микрокредитов граждан коллекторским агентствам без проведения процедур без урегулирования задолженности;

- ввести обязанность коллекторских агентств принимать меры по урегулированию задолженности физлиц по приобретенным правам требования по кредитам и микрокредитам.



«Указанные изменения потребуют внесения поправок в законы «О банках и банковской деятельности», «О микрофинансовой деятельности» и «О коллекторской деятельности». Результатом принятых мер станет снижение текущей проблемной задолженности граждан по кредитам и микрокредитам, а также усиление роли института досудебного урегулирования задолженности», — отметил Олжас Кизатов.



Еще один путь решения проблемы это расширение списка участников синдиката кредиторов. Сюда планируется включить иностранные банки с введением возможности конвертации двустороннего кредитного договора в синдицированный заем и определение условий и передачи прав требования кредиторов в рамках синдиката.



Еще одним направлением названо создание цифровой платформы по продаже стрессовых активов.



Есть и обратная сторона. Банки обеспокоены сроком в 18 месяцев, по истечении которого физлицо (заемщик) может обратиться с заявлением с применением к нему процедуры восстановления платежеспособности и банкротства. Соответственно, во-первых, после истечения этого срока дальнейшая работа с проблемным займом может оказаться бессмысленной. Во-вторых, данная инициатива может привести к росту снижения исполнительской дисциплины со стороны заемщиков.



«На самом деле идея этой поправки заключается в том, что мы хотим снизить долговую нагрузку заемщиков-физлиц. Прежде чем банк или МФО будут переступать заем коллекторским агентствам, они должны провести процедуру снижения долговой нагрузки или реструктуризацию: списать какую-то часть долга, удлинить срок кредита или снизить ставку вознаграждения. 18-месячный срок – это максимальный срок. Никто не запрещает банку или МФО сразу провести процедуру реструктуризации после выхода займа на просрочку теоретически на следующий день, улучшить условия займа для физлица и при необходимости переуступить дальше коллекторскому агентству. Эта мера прежде всего направлена на защиту интересов заемщиков-физлиц, граждан РК», — подытожил представитель АРРФР.