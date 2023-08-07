Не предъявил цифровые документы из-за отсутствия Интернета - что за это будет

Стоит ли переживать, если вы забыли документы, удостоверяющие личность, дома? Ответ для казахстанских автолюбителей получил корреспондент Tengri Life.



Как оказалось, водителям не стоит переживать по поводу забытых дома документов. Более того, полиция не будет штрафовать водителей за отсутствие официальных электронных копий документа из-за проблем с сетью.



- Что делать водителю, если при остановке полицией он не имеет физических документов и не может предъявить их официальную электронную версию из-за отсутствия сети?



"Наши сотрудники проинструктированы. Они в таких случаях никаких требований не предъявляют. Если есть телефонная связь, они могут все проверить через дежурную часть.



По рации можно запросить информацию в дежурной части в пределах доступности радиосвязи", - сообщили корреспонденту Tengri Life в пресс-службе МВД.



Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили, что к осени оцифруют еще один документ в Казахстане. Также стало известно, что водителям не обязательно иметь при себе физические документы.



В настоящее время сервис "Цифровые документы" мобильного приложения eGov mobile содержит 27 документов (удостоверение личности, паспорт, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР-тест, свидетельство о рождении и другие).