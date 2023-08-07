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Пациентка скончалась, выпав с балкона больницы в Кызылорде

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:20
Пациентка скончалась, выпав с балкона больницы в Кызылорде
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Пациентка одного из медицинских учреждений Кызылорды выпала с балкона четвертого этажа и скончалась. Женщине был 61 год, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пожилая кызылординка находилась на лечении в одном из медучреждений областного центра. 6 августа она упала с балкона при неизвестных обстоятельствах. В областном управлении здравоохранения отметили, что выясняют причину произошедшего, и пообещали предоставить информацию позднее.

В Департаменте полиции Кызылорды подтвердили гибель женщины. Полиция проводит досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства".

"По данному факту, который произошел 6 августа 2023 года, зарегистрировано и проводится расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 "Доведение до самоубийства" УК", - сообщили в пресс-службе ДП.

Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, не разглашается.

В мае похожий случай произошел в Шымкенте. Пенсионер выпал из окна третьего этажа больницы № 1. В городском управлении здравоохранения сообщили, что 72-летний мужчина сам выпрыгнул из окна. По словам врачей, его доставили в больницу после попытки суицида: он пытался перерезать себе горло.


Источник: Тengrinews.kz
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