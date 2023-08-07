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Выбрать детсад станет легче? Что изменится в системе устройства ребенка

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:26
Выбрать детсад станет легче? Что изменится в системе устройства ребенка
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министерство просвещения планирует изменить новый механизм выбора детского сада и постановки малышей в очередь. Об этом сообщила директор департамента дошкольного образования Наталья Жумадильдаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам спикера, для удобства родителей будет создана единая база очередности в дошкольные учреждения.

"Министерство просвещения прорабатывает новый механизм постановки в очередь. Создается единая база учета очередности. Системы вроде Indigo и другие будут продолжать вести автоматизацию госуслуги, но при этом база НОБД (Национальная образовательная база данных. - Прим.) станет интеграционной площадкой, на которой будет полностью проверяться легитимность права ребенка на постановку в очередь и получение направления. Помимо этого, на данной базе будут составляться все реестры, как постановка в очередь, так и выдача направлений, чтобы исключить все возможные дублирования и прочие коррупционные риски", - сообщила Жумадильдаева во время брифинга СЦК.

По ее словам, сейчас также прорабатывается новый подход в выборе дошкольной организации. Каждая семья будет иметь право выбрать четыре дошкольные организации в зависимости от социального статуса.

"На картах населенных пунктов будут размещены все дошкольные организации с их паспортами, движением очереди. Мы максимально продумываем информированность родителей, чтобы они сделали свой выбор. Родители могут выбрать дошкольную организацию, как это им удобно: рядом с домом, работой либо рядом с домом своих родителей. Либо этот выбор может пасть на абсолютно отдаленную какую-то дошкольную организацию. Если у молодой семьи нет бабушек и дедушек, как правило, это астанинская проблема, они могут выбрать организацию, чтобы ребенок мог пойти в нее здесь и сейчас. Безусловно, этот механизм позволяет определить конкуренцию дошкольных организаций", - добавила Жумадильдаева.

В пилотном режиме механизм начнет работать уже с сентября, добавила спикер. Сегодня уже началась "миграция данных всех систем в единую базу".

"Конечно, сегодня те, кто уже здесь и сейчас нуждается в дошкольных организациях, я их не успокою своим заявлением, но тем не менее со стороны министерства ведется большая работа по урегулированию данного вопроса", - резюмировала Наталья Жумадильдаева.


Источник: Тengrinews.kz
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