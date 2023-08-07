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Полицейский сбил мать с ребенком в Шымкенте: женщина скончалась

Просмотров:183 Опубликовано: Сегодня, 18:11
Полицейский сбил мать с ребенком в Шымкенте: женщина скончалась
Кадр из видео
Женщина, которую полицейский сбил на патрульной машине в Шымкенте, скончалась сегодня ночью, передает OTYRAR.

По словам врачей, 39-летняя пациентка поступила к ним в тяжелом состоянии, у нее была серьезная черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние и отек головного мозга. Ее поместили в реанимацию и проводили все необходимое лечение, но состояние женщины ухудшалось и она скончалась.

«Несмотря на проводимое лечение состояние больной ухудшалось, 7 августа констатирована биологическая смерть. Причина отек головного мозга, дислокационный синдром», — рассказал Оналбай Нарманов заведующий отделением городской клинической больницы №1.

Состояние девочки, которую также сбил полицейский, средней тяжести.

Напомню, третьего августа на пешеходном переходе по улице Байтурсынова водитель-полицейский управления полиции Туранского района на служебном автомобиле совершил наезд на 2-х пешеходов. По факту ДТП с участием полицейского проводится расследование.


Источник: Orda.kz
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