Изменится ли в Казахстане статус "Талибана" после форума с Афганистаном

Изменится ли в нашей стране статус "Талибана" (согласно решению Верховного суда, движение запрещено в Казахстане) после недавнего казахстанско-афганского форума и сотрудничества между нашими странами? Такой вопрос журналисты адресовали официальному представителю МИД Айбеку Смадиярову, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Отвечая на этот вопрос, Смадияров напомнил, что форум был посвящен не статусу "Талибана", а бизнесу и на нем обсуждались бизнес-вопросы.



"Если бы мероприятие было посвящено статусу "Талибана", оно было бы международным. Это был двусторонний бизнес-форум с участием только бизнесменов, которые, как сообщили в Минторговли, очень много контрактов подписали, провели трехдневную выставку. Статус "Талибана" остается прежним, без изменений. Мы ведем с Афганистаном лишь экономические отношения. То, что выгодно нашим производителям и экспортерам", - подчеркнул официальный представитель казахстанского МИД.