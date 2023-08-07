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Изменится ли в Казахстане статус "Талибана" после форума с Афганистаном

Просмотров:86 Опубликовано: Сегодня, 19:29
Изменится ли в Казахстане статус "Талибана" после форума с Афганистаном
Фото Twitter FDPM_AFG
Изменится ли в нашей стране статус "Талибана" (согласно решению Верховного суда, движение запрещено в Казахстане) после недавнего казахстанско-афганского форума и сотрудничества между нашими странами? Такой вопрос журналисты адресовали официальному представителю МИД Айбеку Смадиярову, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отвечая на этот вопрос, Смадияров напомнил, что форум был посвящен не статусу "Талибана", а бизнесу и на нем обсуждались бизнес-вопросы.

"Если бы мероприятие было посвящено статусу "Талибана", оно было бы международным. Это был двусторонний бизнес-форум с участием только бизнесменов, которые, как сообщили в Минторговли, очень много контрактов подписали, провели трехдневную выставку. Статус "Талибана" остается прежним, без изменений. Мы ведем с Афганистаном лишь экономические отношения. То, что выгодно нашим производителям и экспортерам", - подчеркнул официальный представитель казахстанского МИД.


Источник: Тengrinews.kz
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