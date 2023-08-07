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Медсестру убили в роддоме в Алматинской области

Просмотров:130 Опубликовано: Сегодня, 19:38
Медсестру убили в роддоме в Алматинской области
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Медсестру убили в роддоме в Алматинской области. Подозреваемый, нанесший женщине смертельное ранение, задержан в Карасайском районе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДП региона.

7 августа около 17:00 в больницу Карасайского района поступила 45-летняя женщина с проникающими колото-резаными ранами грудной полости, которая впоследствии скончалась. Пострадавшей оказалась медсестра роддома.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по статье 99 УК "Убийство". По "горячим следам" задержали 42-летнего подозреваемого, являющегося жителем села Кошмамбет.

Проводятся следственные мероприятия, с назначением судебно-медицинской экспертизы для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании", - рассказал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Преступление совершено на рабочем месте потерпевшей. Скончалась женщина в реанимации. Со слов задержанного, на медсестру он напал из-за личных отношений. Преступление не связано с ее профессиональной деятельностью.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК не подлежит разглашению.


Источник: Тengrinews.kz
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