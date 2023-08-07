Медсестру убили в роддоме в Алматинской области. Подозреваемый, нанесший женщине смертельное ранение, задержан в Карасайском районе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДП региона.



7 августа около 17:00 в больницу Карасайского района поступила 45-летняя женщина с проникающими колото-резаными ранами грудной полости, которая впоследствии скончалась. Пострадавшей оказалась медсестра роддома.



"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по статье 99 УК "Убийство". По "горячим следам" задержали 42-летнего подозреваемого, являющегося жителем села Кошмамбет.



Проводятся следственные мероприятия, с назначением судебно-медицинской экспертизы для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании", - рассказал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.



Преступление совершено на рабочем месте потерпевшей. Скончалась женщина в реанимации. Со слов задержанного, на медсестру он напал из-за личных отношений. Преступление не связано с ее профессиональной деятельностью.



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