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Кто может бесплатно получить жилье в Казахстане

Просмотров:297 Опубликовано: Сегодня, 12:38
Кто может бесплатно получить жилье в Казахстане
Фото:elements.envato.com
В Казахстане в очереди на жилье стоят более полумиллиона человек. На каких условиях можно оказаться в списке очередников, рассказал заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бауыржан Кабдол, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как пояснил Кабдол, на сегодня в акиматах в очереди стоят 646 965 казахстанцев.

На учет для получения жилья могут встать те казахстанцы, у которых:

-нет и не было недвижимого имущества за последние пять лет;
-члены семьи не имеют и не имели за последние пять лет недвижимого имущества;
-имеют постоянную прописку (жители Астаны, Алматы и Шымкента должны иметь прописку от трех лет и выше);
-имеют доход, не превышающий 3,1 от трехкратного размера прожиточного минимума, который на сегодняшний день составляет 125 758 тенге (для уязвимых слоев населения).

За последние 10 лет, по словам замглавы комитета, количество очередников возросло в шесть раз.

"Это говорит об увеличении иждивенческого настроя среди населения", - сказал Бауыржан Кабдол на брифинге в СЦК.

Из 647,9 тысячи очередников 256 тысяч человек - из категории социально уязвимых слоев населения.


Источник: Тengrinews.kz
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