Казахстан намерен просить об обеспечении безопасности КТК

В кулуарах правительства министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев прокомментировал недавнюю ситуацию на Каспийском Трубопроводном Консорциуме (КТК), сообщает корреспондент Zakon.kz.



По мнению Саткалиева, в рамках текущей работы и той ситуации, которая произошла, КТК обеспечивал стабильную работу.



"То есть, КТК оборудован необходимым объемом мощностей, связанных с возможностью хранения нефти, также соответствующие емкости, резервуары предусмотрены на базе отправителей нефти", - говорит Алмасадам Саткалиев.



Он добавил, что стабильная работа трубопровода обеспечивается за счет своевременных ремонтов и инвестиций.



"Что касается обеспечения безопасности работы порта, безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта, исходя из того, что выгодоприобретателями от работы нефтяного терминала являются крупные нефтяные потребители, в том числе из Европейского союза", - говорит Алмасадам Саткалиев.



Министр считает, что эта работа должна быть организована по линии межправительственного диалога, по дипломатическим каналам и соответствующие поручения премьер-министра Казахстана уже были.



Ранее в пресс-службе КТК заявили, что атака на российскую военно-морскую базу 4 августа не нанесла ущерба имуществу казахстанского предприятия и не повлияла на его работу.