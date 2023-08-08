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Казахстан намерен просить об обеспечении безопасности КТК

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 15:12
Казахстан намерен просить об обеспечении безопасности КТК
Фото: primeminister.kz
В кулуарах правительства министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев прокомментировал недавнюю ситуацию на Каспийском Трубопроводном Консорциуме (КТК), сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению Саткалиева, в рамках текущей работы и той ситуации, которая произошла, КТК обеспечивал стабильную работу.

"То есть, КТК оборудован необходимым объемом мощностей, связанных с возможностью хранения нефти, также соответствующие емкости, резервуары предусмотрены на базе отправителей нефти", - говорит Алмасадам Саткалиев.

Он добавил, что стабильная работа трубопровода обеспечивается за счет своевременных ремонтов и инвестиций.

"Что касается обеспечения безопасности работы порта, безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта, исходя из того, что выгодоприобретателями от работы нефтяного терминала являются крупные нефтяные потребители, в том числе из Европейского союза", - говорит Алмасадам Саткалиев.

Министр считает, что эта работа должна быть организована по линии межправительственного диалога, по дипломатическим каналам и соответствующие поручения премьер-министра Казахстана уже были.

Ранее в пресс-службе КТК заявили, что атака на российскую военно-морскую базу 4 августа не нанесла ущерба имуществу казахстанского предприятия и не повлияла на его работу.


Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 16:26
Надо благодарить США за обеспечение Украины средствами для диверсий.
 
 

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