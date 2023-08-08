Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Августа
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.36 KZT
  • €1 = 489.43 KZT
  • 1 RUB = 4.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Канцтовары в Казахстане перед учебным годом подорожали на 64%

Просмотров:10 Опубликовано: Сегодня, 16:18
Канцтовары в Казахстане перед учебным годом подорожали на 64%
Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за прошедший год школьные тетради, ручки, альбомы и прочие канцелярские принадлежности выросли в цене почти на две трети, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 8 августа, в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022-го канцелярские товары в Казахстане выросли в цене на 64,4%.

"Школьные тетради подорожали на 77,2%, шариковые ручки – на 38,6%, цветные карандаши – на 41,9%, альбомы для рисования – на 44,1%", – говорится в публикации статистического ведомства.

Данных за август у статистиков пока нет, но цены на канцелярские принадлежности традиционно растут перед началом учебного года.

Ранее аналитики подсчитали, во сколько казахстанцам обойдется собрать ребенка в школу в 2023 году. По их расчетам, затраты родителей на минимальный набор одежды, обуви и канцелярских принадлежностей превышают средние месячные расходы на непродовольственные товары в четыре раза.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика