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В Абайской области археологи обнаружили пирамиду

Просмотров:331 Опубликовано: Сегодня, 17:13
В Абайской области археологи обнаружили пирамиду
Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК
В пресс-службе Министерства науки 8 августа 2023 года рассказали интересную новость: на территории Абайской области обнаружена степная пирамида, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что степную пирамиду бронзового века больших размеров, не встречающуюся в степях Евразии, обнаружили ученые-археологи Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.

Примечательно, что ученые кафедры археологии и этнологии исторического факультета ЕНУ ведут археологические раскопки на комплексном памятнике Қырықүңгір возле населенного пункта Токтамыс Абайского района Абайской области с 2014 года.

В раскопках приняли участие студенты и магистранты университета.

"Степная пирамида построена с большой точностью, шестиугольная. Каждая грань имеет расстояние тринадцать метров и выложена восемью рядами камней. В центре несколько кругов. Это очень сложное комплексное строительство. На стенах за пределами сооружения в том же комплексе преобладают изображения различных животных, особенно лошадей. Есть также изображения верблюда. Находки в раскопках, керамика, золотые серьги женщины и другие украшения свидетельствуют о том, что этот бронзовый век был центром культуры в древности. Это говорит о том, что уже в тот период культ лошади был очень высоким", - ученый-историк, заведующий кафедрой археологии и этнологии ЕНУ Улан Умиткалиев.

По его словам, в настоящее время исследования проводятся совместно с зарубежными учеными.

Ранее сообщалось, что ученые обнародовали останки, возможно, самого большого животного, когда либо жившего на Земле. Древний кит, плававший по морям около 39 миллионов лет назад, вероятно, весил в два-три раза больше, чем синий кит, который является самым большим и тяжелым существом на нашей планете, – его вес составляет 130-150 тонн.


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