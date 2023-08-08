Хатико из Казахстана: собака ждала осужденного хозяина у двери дома каждый день

О верности собаки по кличке Хатико своему хозяину в Голливуде сняли фильм еще в далеком 2008 году. Но как оказалось, в Казахстане тоже есть история о любви питомца и его хозяина. Собака Дора с тех пор, как ее владелец попал за решетку, ждала каждый день его возвращения. В павлодарской колонии разрешили встретиться осужденному и его питомцу, передает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сотрудники учреждения согласились на встречу между осужденным и его питомцем после того, как супруга заключенного обратилась с необычной просьбой. Женщина попросила организовать встречу ее собаки и осужденного, который отбывает наказание в учреждении №46 средней безопасности.



– С такой просьбой к нам обратились впервые. Конечно, согласовали с руководством воинской части. Осужденный отбывает наказание за причинение вреда здоровью. Мы приняли решение, что такая встреча благоприятно повлияет на заключенного, и организовали им краткосрочное свидание, – рассказывает заместитель начальника учреждения Марат Галиев.



По словам супруги осужденного, Доре исполнился почти год.



– Когда мы ее взяли, она была маленьким щенком. Но очень любит хозяина. С момента как он попал в места лишения свободы, она подбегает к двери при каждом шорохе, ждет Сергея (осужденного). Дора его помнит. Спасибо огромное, что дали им встретиться, – поблагодарила женщина.



Собака и ее заключенный хозяин провели вместе ровно два часа.