Ворота-убийцы: почему маленькие казахстанцы умирают на футбольных площадках

В Казахстане проверят все спортивные площадки при школах после гибели 10-летнего мальчика в Астане, на которого упали футбольные ворота. Tengrinews.kz вспомнил, где и когда в республике происходили похожие несчастные случаи.Совсем недавно аналогичный случай произошел в Актау. 16-летний подросток поступил в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу с различными травмами 20 мая. Спустя четыре дня мать ребенка забрала его домой под расписку, хотя врачи рекомендовали стационарное лечение, ведь у пациента была черепно-мозговая травма.По словам медиков, спустя неделю, 31 мая, подросток потерял сознание, у него начались судороги. После госпитализации у него диагностировали инсульт, мальчик впал в кому и был помещен в реанимацию. Спустя две недели, 15 июня, пациент скончался.Незадолго до этого случая футбольные ворота упали на 12-летнего школьника в Темиртау. Подросток получил травму головы, после обследования его отправили на амбулаторное лечение.Видео инцидента попало в соцсети и вызвало общественный резонанс. До происшествия жители Темиртау жаловались на состояние футбольных полей. Городской отдел ЖКХ предварительно провел объезд по полям и по детским площадкам, которым также был необходим ремонт. Завершить ремонтные работы обещали до середины мая, однако до стадиона Металлургов, где и произошел несчастный случай, к тому моменту подрядчики не добрались.Подрядную компанию, которая не закрепила должным образом футбольные ворота, обязали устранить нарушения. Однако, по информации пресс-службы акимата Темиртау, подрядчик не выполнил обязательства. Сейчас по данному факту проводятся судебные разбирательства. Для предотвращения подобных случаев в Темиртау проверили все футбольные поля и на хранение передали ворота с пяти площадок. Вместе с тем 20 футбольных полей по городу переданы на баланс отдела культуры Темиртау. В будущем госорган будет заниматься содержанием и обслуживанием данных полей, сообщили в акимате Темиртау.В апреле футбольные ворота упали на 16-летнего подростка в Костанае. Мальчика госпитализировали с тупой травмой живота, внутренними разрывами и кровотечением. Врачи провели ему операцию и подключили к ИВЛ.Несчастный случай произошел на спортивной площадке в частном секторе по улице Чайкиной - дети играли в футбол, пострадавший стоял на воротах. По словам местных жителей, "ворота давно шатались", а играть на площадке и вовсе было опасно.В начале апреля в Караганде семилетний мальчик сломал ногу из-за упавших футбольных ворот во дворе дома на улице Зелинского. Школьник играл в футбол с друзьями, когда на него упали ворота. Металлическая конструкция всем весом рухнула на ногу. Мать мальчика написала о случившемся в соцсетях. Также семья обратилась в суд.В отделе благоустройства акимата района Алихана Бокейхана заявили, что в падении металлической конструкции "виноваты школьники и их родители, которые не следят за детьми".Опасные металлические конструкции и раньше падали на детей. В прошлом году было несколько таких случаев. В Караганде 16-летнего школьника придавило металлическими воротами на футбольном поле. Мальчика госпитализировали с сотрясением. Примечательно, что двор, в котором подростки играли в футбол, расположен все в том же районе Алихана Бокейхана. Год назад в районном акимате также заявили, что "дети не всегда аккуратно играют на площадках". Тем не менее в ведомстве пообещали проверить все спортивные площадки.В июле прошлого года 11-летний мальчик скончался от травм, полученных после того, как на него упали футбольные ворота на одной из спортивных площадок Уральска. Бабушка школьника рассказала, что ворота не были закреплены и приварены к металлической опоре. 28 июля к семье погибшего ребенка пришли чиновники, чтобы принести извинения. Специалисты приварили вторые ворота на площадке, а те, которые упали на ребенка, увезли. Полиция зарегистрировала данный факт как несчастный случай.Как показывает практика, чаще всего после падения футбольных ворот на детей на спортивных площадках полиция проводит досудебные расследования по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Выясняется, что ворота не были приварены или закреплены должным образом. Ответственными в таких случаях выступают подрядчики, отвечающие за установку спортивного инвентаря. Их обязуют устранить нарушения. Но проверяет ли кто-то работу компаний, неизвестно. Случаи в Караганде, произошедшие в одном районе с разницей в один год, показывают, что проверки проводятся недостаточно тщательно или не проводятся вовсе.Напомним, 7 августа на территории школы № 10 в Астане на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. От полученных травм школьник скончался. После этого министр просвещения Гани Бейсембаев пообещал провести проверку всех спортивных площадок при школах в Казахстане. Изменится ли ситуация после обещанной проверки, пока непонятно.