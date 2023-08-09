Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Августа
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.88 KZT
  • €1 = 489.09 KZT
  • 1 RUB = 4.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить поквартирный обход

Просмотров:827 Опубликовано: Сегодня, 08:16
Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить поквартирный обход
Видео YouTube / @teakdc
С 1 сентября в Казахстане владельцев кошек и собак обяжут вживлять чип или надевать бирки на своих питомцев. За отказ от регистрации животного нарушителей обещают штрафовать. Как будут выявлять таких нарушителей и что им грозит, разобралась корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, учет домашних животных ведут государственные ветеринарные организации, созданные при акиматах. Также его могут осуществлять частные предприниматели – физлица и негосударственные организации, которые занимаются лечебно-профилактической деятельностью в области ветеринарии.

Акиматы смогут самостоятельно определять поставщиков информационной системы по учету животных в соответствии с законодательством о госзакупках. А что касается конкретных средств учета - хозяин собаки или кошки сможет выбрать их сам.

"Владелец животного или ответственное лицо самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к средствам учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия", - сообщили в ведомстве.

Как оказалось, выявлять нарушителей будут участковые инспекторы. За отказ от регистрации животного или нарушение норм учета казахстанцев будут штрафовать.

"Выявление таких животных закреплено за участковыми инспекторами, которые будут ходить по домам. За нарушение норм учета статьей 407-2 Кодекса "Об административных правонарушениях" предусмотрен соответствующий штраф. Размер штрафа на физических лиц - 10 МРП (34 500 тенге), при повторе в течение года - 20 МРП (69 000 тенге)", - сообщили корреспонденту в комитете.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Космос
  • ЁмоЁ
  • Кинст
 Placida (Посетители) Сегодня, 11:19
Вопросы:
1. Чипирование платное?
2. Чип позволяет перевозить животное, например в другую страну? Казахстанский чип считывается в других странах?
3. Установлено ли в аэропортах, ж/д вокзалах и т.п., для вет. досмотра оборудование, считывающее устройство?
4. Разработано ли электронное приложение для собственников животных, которые могут зарегистрировать своих животных, внести(дополнить) информацию, найти "потеряшку" в т.ч. и о смерти животного? И кстати, как умерших животных хоронить? Где?
И вот самое интересное:
Акиматы смогут самостоятельно определять поставщиков информационной системы по учету животных в соответствии с законодательством о госзакупках.

КАНЕШ! И тут повеселитесь(((
Так смогут или уже смогли?
Список(ссылка) на ресурсы где?

учет домашних животных ведут государственные ветеринарные организации, созданные при акиматах.

А можно отсюда поподробнее:
контакты, режим приема, местонахождение
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ЁмоЁ
  • cnnc
  • Placida
  • Кинст
 Космос (Посетители) Сегодня, 10:25
В наших СМИ уже были анонсы про то, что будет введен налог на домашних питомцев.
Принудительное (со штрафами) чипирование домашних кошек и собак небходимо для формирования учетной базы, на основании которой будет производиться налогообложение граждан.
Походу, совсем плохи дела в нефтяном "королевстве"???

ПС. Допустим, зарегистрировали, что уж там для законопослушного гражданина заплатить родному государству за любовь, верность и нежность любимца! Но вот умерла кошечка (причина не важно), просто ушла или потерялась, а на учете стоит, а налог начисляют, а пеня капает, а счета арестовывают... Как снимать с учета, где? Справка о смерти? Заявленние в розыск? Признание безвестипропавшим? Через суд? Набегаешься! smeh rofl
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика