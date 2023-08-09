Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить поквартирный обход

С 1 сентября в Казахстане владельцев кошек и собак обяжут вживлять чип или надевать бирки на своих питомцев. За отказ от регистрации животного нарушителей обещают штрафовать. Как будут выявлять таких нарушителей и что им грозит, разобралась корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, учет домашних животных ведут государственные ветеринарные организации, созданные при акиматах. Также его могут осуществлять частные предприниматели – физлица и негосударственные организации, которые занимаются лечебно-профилактической деятельностью в области ветеринарии.



Акиматы смогут самостоятельно определять поставщиков информационной системы по учету животных в соответствии с законодательством о госзакупках. А что касается конкретных средств учета - хозяин собаки или кошки сможет выбрать их сам.



"Владелец животного или ответственное лицо самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к средствам учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия", - сообщили в ведомстве.



Как оказалось, выявлять нарушителей будут участковые инспекторы. За отказ от регистрации животного или нарушение норм учета казахстанцев будут штрафовать.



"Выявление таких животных закреплено за участковыми инспекторами, которые будут ходить по домам. За нарушение норм учета статьей 407-2 Кодекса "Об административных правонарушениях" предусмотрен соответствующий штраф. Размер штрафа на физических лиц - 10 МРП (34 500 тенге), при повторе в течение года - 20 МРП (69 000 тенге)", - сообщили корреспонденту в комитете.