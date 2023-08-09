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Пьяный дебошир накинулся с ножницами на продавца цветочного магазина в Шымкенте

Просмотров:184 Опубликовано: Сегодня, 10:36
Пьяный дебошир накинулся с ножницами на продавца цветочного магазина в Шымкенте
Фото из открытых источников
В ночь на 8 августа в одном из цветочных магазинов произошел конфликт между пьяным посетителем и продавцом, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, размещенных в Сети, в магазин заходят трое мужчин и начинают выбирать букет. Однако один из мужчин ведет себя агрессивно: использует нецензурную лексику и бросается с ножницами на продавца.



Также, как указано в описании к видео, позже мужчина справил нужду на крыльце магазина.

В городской полиции отреагировали на видео и уточнили, что продавец с заявлением не обращался, однако:

"Управлением полиции Туранского района в результате принятых мер указанные на видеозаписи лица установлены. Собранные по данному факту материалы будут направлены в административный суд для принятия решения в отношении нарушителей".

Ранее сообщалось, что в рамках ОПМ "Қарасора-2023" в Таразе задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере.


Источник: zakon.kz
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