Пьяный дебошир накинулся с ножницами на продавца цветочного магазина в Шымкенте

В ночь на 8 августа в одном из цветочных магазинов произошел конфликт между пьяным посетителем и продавцом, сообщает Zakon.kz.На кадрах, размещенных в Сети, в магазин заходят трое мужчин и начинают выбирать букет. Однако один из мужчин ведет себя агрессивно: использует нецензурную лексику и бросается с ножницами на продавца.Также, как указано в описании к видео, позже мужчина справил нужду на крыльце магазина.В городской полиции отреагировали на видео и уточнили, что продавец с заявлением не обращался, однако:"Управлением полиции Туранского района в результате принятых мер указанные на видеозаписи лица установлены. Собранные по данному факту материалы будут направлены в административный суд для принятия решения в отношении нарушителей".Ранее сообщалось, что в рамках ОПМ "Қарасора-2023" в Таразе задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере.