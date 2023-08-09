Люди бросают мусор и подгузники: недавно открытый фонтан закроют в Костанае

В Костанае недавно открытый пешеходный фонтан для горожан закроют, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на издание "Алау".Эту ситуацию обсуждали местные власти в городском акимате. Местные жители пожаловались, что городской объект используется не по назначению. Причем сами костанайцы превратили пешеходный фонтан в место для купания.Жалобы добросовестных горожан начали поступать и в редакцию издания. Люди не понимают и возмущаются, почему костанайцы - взрослые и дети - так ведут себя на фонтане."Мы пришли на фонтан с дочерью и расстроились. Мы не ожидали увидеть такое. Просто толпы людей, некоторые из них открывают рот и пьют эту воду. Кто-то лежит на фонтане. Носятся все, сбивая друг друга с ног. Чуть ли не моются там, валяются подгузники. К сожалению, нет культуры у взрослых и не учат они этому своих детей. Мы были в разных городах, и там есть фонтаны, но такого мы нигде не видели. Пешеходный фонтан - это значит пройтись, посмотреть, ну, может, побрызгаться немножко, и все. Здесь же люди воспринимают фонтан как бассейн", - обратилась в редакцию издания жительница Костаная.О том, что пешеходный фонтан временно закроют, сообщил аким Костаная Марат Жундубаев."Открытый недавно пешеходный фонтан на этой неделе на несколько дней закроют. Система фильтрации не справляется с большим количеством мусора, который туда попадает. Вода будет слита полностью", - сказал Жундубаев.Марат Жундубаев в очередной раз попросил горожан, в первую очередь родителей, внимательно следить за детьми на прогулках в общественных местах.Отметим, что ранее подрядчик обратился к жителям Костаная с разъяснением правил пользования пешеходным фонтаном.