Токаев чиновникам: Испытывать терпение казахстанцев бесконечно нельзя

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза, и сделал предупреждение правительству и акиматам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Ситуация серьезная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом и постоянно держать в поле зрения. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах. Это ответственность правительства и всех акимов. Тяжелый урок мы извлекли из всего, что случилось. Надо сказать большое спасибо гражданам нашей страны в целом и жителям соответствующих городов за проявленное терпение и понимание. Но испытывать это терпение и понимание бесконечно ни в коем случае нельзя. Поэтому будем принимать меры", – сказал Касым-Жомарт Токаев.



Напомним, Президент находится с рабочей поездкой в Павлодарской области.