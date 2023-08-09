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Токаев чиновникам: Испытывать терпение казахстанцев бесконечно нельзя

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:22
Токаев чиновникам: Испытывать терпение казахстанцев бесконечно нельзя
Кадр из видео
Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза, и сделал предупреждение правительству и акиматам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Ситуация серьезная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом и постоянно держать в поле зрения. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах. Это ответственность правительства и всех акимов. Тяжелый урок мы извлекли из всего, что случилось. Надо сказать большое спасибо гражданам нашей страны в целом и жителям соответствующих городов за проявленное терпение и понимание. Но испытывать это терпение и понимание бесконечно ни в коем случае нельзя. Поэтому будем принимать меры", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Президент находится с рабочей поездкой в Павлодарской области.


Источник: Tengrinews.kz
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