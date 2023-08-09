Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Августа
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.32 KZT
  • €1 = 489.93 KZT
  • 1 RUB = 4.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Алматинец обезглавил женщину: стали известные новые подробности

Просмотров:608 Опубликовано: Сегодня, 14:54
Алматинец обезглавил женщину: стали известные новые подробности
Фото ©Tengrinews.kz
В Алматы начался суд над мужчиной, который убил женщину и обезглавил ее, передает корреспондент Tengrinews.kz. Голову он оставил на оживленном рынке по улице Шолохова.

На скамье подсудимых - 61-летний мужчина.

Как следует из обвинительного акта, который огласил на процессе прокурор, со своей жертвой подсудимый познакомился в парке на Шолохова, и предложил ей работу и место для ночлега. Женщина якобы имела проблемы с алкоголем.

Согласно обвинения, мужчина задумал жестокое убийство заранее, чтобы впечатлить свою сожительницу. Для этого, он даже заранее приготовил нож и пакеты, куда планировал сложить отрезанные органы.

"11 апреля с целью реализации преступного умысла И. вышел из дома в микрорайоне Айнабулак, направился в сквер, заранее приготовив нож и пакеты, куда намеревался сложить органы потерпевшей. Гражданин И. около 20:30, встретившись с А., приступил к реализации своего преступного плана. Он достал нож и нанес рану в шею женщины, повредив шейные артерии. Женщина скончалась в течение двух минут. Отчленил голову гражданин А. положил ее в заранее приготовленный пакет", - сообщил прокурор Максат Кенес.

На следующий день, с целью резонанса в обществе, принял решение отнести голову убитой в людное место, в магазин колбасно-сырных изделий. Таким образом, мужчина якобы отомстил продавщице за ранее отвергнутые его ухаживания.

Вернувшись домой, мужчина рассказал о произошедшем своей сожительнице. Сказал, что переживает за нее, и будет защищать ее от подобных случаев.

Через несколько дней он был задержан полицией.

Сам подсудимый свою вину отрицает, заявив, что дело "сфабриковано". Он заявил отвод прокурору. Он также настаивает на суде присяжных.

Напомним, 12 апреля голову женщины в пакете оставил в алматинском бутике неизвестный мужчина. Это произошло на рынке в Алматы-1 по улице Станкевича. По данным полиции, тело женщины было найдено в парке по улице Шолохова.

24 апреля стало известно, что полиция задержала гражданина И. 1962 года рождения по подозрению в этом преступлении. Установлено, что подозреваемый был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление мог совершить в ходе ссоры.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика