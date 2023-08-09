Шымкентского "Карлсона" задержала полиция

В Шымкенте задержали необычного вора, который орудовал в дачном массиве, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.Три заявления с почти одинаковым содержанием поступило в Управление полиции Абайского района. Потерпевшие - владельцы магазинов, расположенных на территории дач Кайнар булак. Кражи в торговых точках были совершены в ночное время. Во всех случаях "Карлсон" проникал в помещения, разобрав кровлю зданий и проломив дыру в потолке.Кассы двух магазинов вор обчистил на общую сумму 130 тысяч тенге. Третьему предпринимателю повезло меньше: он лишился смартфона, наличных, а с прилавков пропали алкогольные напитки и сигареты. Ущерб превысил миллион тенге.Старший следователь Бибарыс Багов вместе с коллегами тщательно изучил места преступлений, показания потерпевших и опросил всех возможных очевидцев. Важную роль в раскрытии фактов сыграли записи с камер видеонаблюдения. С помощью них полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался молодой местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Принятыми мерами его задержали и взяли под стражу.Парень оказался причастным еще к двум дачным кражам. Со двора чужого дома он угнал велосипед, а из жилища пенсионера похитил хозяйский телефон и домашнюю одежду. В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК. По окончании следственных действий материалы дела со всеми собранными доказательствами направят в суд.