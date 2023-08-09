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Проблемы с доступом к сервисам "Яндекс" возникли у казахстанцев

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 17:14
Проблемы с доступом к сервисам "Яндекс" возникли у казахстанцев
Фото ©РИА Новости
Казахстанцы испытывают проблемы с доступом к сервисам "Яндекс", у пользователей сети оказались недоступны поисковик и электронная почта, передает Tengrinews.kz.

По данным портала DownRadar, о трудностях сообщили жители Астаны, Алматы, Актобе, Актау, Атырау, Караганды, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Тараза, Уральска, Шымкента и Экибастуза.

Также сообщается, что сервисы оказались недоступны у жителей некоторых городов России и Беларуси, в частности Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

Руководитель одного из крупнейших хостинг-провайдеров Казахстана и регистратор доменов .kz. Денис Сухачев сообщил, что домен yandex.kz был отключен.

"В Казахстане отключили домен yandex.kz за нарушение правил по размещению в Казахстане. Уже не работает или в течение суток (как протухнет кеш) перестанет работать yandex.kz, не будет открываться по этому домену", - сообщил он в Facebook.

Корреспондент Tengrinews.kz направила официальный запрос в пресс-службу "Яндекс Go".


Источник: Tengrinews.kz
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