Проблемы с доступом к сервисам "Яндекс" возникли у казахстанцев

Казахстанцы испытывают проблемы с доступом к сервисам "Яндекс", у пользователей сети оказались недоступны поисковик и электронная почта, передает Tengrinews.kz.



По данным портала DownRadar, о трудностях сообщили жители Астаны, Алматы, Актобе, Актау, Атырау, Караганды, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Тараза, Уральска, Шымкента и Экибастуза.



Также сообщается, что сервисы оказались недоступны у жителей некоторых городов России и Беларуси, в частности Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.



Руководитель одного из крупнейших хостинг-провайдеров Казахстана и регистратор доменов .kz. Денис Сухачев сообщил, что домен yandex.kz был отключен.



"В Казахстане отключили домен yandex.kz за нарушение правил по размещению в Казахстане. Уже не работает или в течение суток (как протухнет кеш) перестанет работать yandex.kz, не будет открываться по этому домену", - сообщил он в Facebook.



Корреспондент Tengrinews.kz направила официальный запрос в пресс-службу "Яндекс Go".