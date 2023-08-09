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Подозреваемого в гибели казахстанской журналистки признали обвиняемым в умышленном убийстве

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 18:09
Подозреваемого в гибели казахстанской журналистки признали обвиняемым в умышленном убийстве
Фото из открытых источников
Астана. 9 августа. КазТАГ – Подозреваемого в гибели казахстанской журналистки Жанботы Толеген признали обвиняемым в умышленном убийстве, передает корреспондент агентства.

«Подозреваемого в гибели нашей коллеги Жанботы Толеген гражданина Грузии Г.Х признали обвиняемым в умышленном убийстве из корыстных побуждений. Ранее он пытался говорить на следствии, что убил Жанботу в состоянии аффекта, в ходе ссоры», – сообщила журналист Назира Даримбет.

Ранее КазТАГ сообщал, что дело расследуют по статье 108 (умышленное убийство) УК Грузии.

По новой статье гражданину Грузии грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, об убийстве Толеген ранее в социальных сетях сообщила журналист Назира Даримбет. Преступление было совершено еще 21 мая, однако широкой общественности об этом стало известно лишь почти месяц спустя.


Источник: kaztag.kz
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