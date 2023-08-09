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Запрет на экспорт автогаза собираются ввести в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:02
Запрет на экспорт автогаза собираются ввести в Казахстане
Изображение от Freepik
Министерство энергетики разработало проект приказа о запрете на вывоз сжиженного газа автомобильным транспортом на три года и железнодорожным на шесть месяцев со дня вступления приказа в силу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как известно, в Казахстане введено госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ и, как следствие, отмечается стремительный переход населения и многих промышленных предприятий на данный вид топлива.

К примеру, в 2022 году потребление на внутреннем рынке выросло на 28 процентов по сравнению с 2021 годом. Вместе с тем рост потребления за шесть месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 100 000 тонн.

"При потребности внутреннего рынка в объеме 130-140 тысяч тонн в месяц (согласно заявлениям акиматов) в зависимости от сезона Министерство энергетики в рамках плана поставки распределяет 120-130 тысяч тонн или 90 процентов спроса. В периоды плановых и внеплановых ремонтных работ заводов-производителей непокрытие потребностей внутреннего рынка в сжиженном нефтяном газе составляет 15-25 процентов", - проинформировали в пресс-службе.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание социальную значимость сжиженного газа на внутреннем рынке Казахстана планируется введение запрета на его экспорт. В настоящее время соответствующий проект приказа опубликован на портале открытых нормативно-правовых актов для публичного обсуждения.

В Министерстве напомнили, что ранее приказом министра энергетики от 7 октября 2020 года был введен трехгодичный запрет на экспорт автомобильным транспортом.


Источник: Tengrinews.kz
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