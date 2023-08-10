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Порно-ОПГ в Казахстане: в полицию доставили 118 человек

Просмотров:321 Опубликовано: Сегодня, 10:18
Порно-ОПГ в Казахстане: в полицию доставили 118 человек
Фото: polisia.kz
Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД во взаимодействии с КНБ при координации прокуратуры пресечена противоправная деятельность транснациональной преступной группы, в которую входили граждане Казахстана и ближнего зарубежья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Рolisia.kz.

Под прикрытием модельного агентства ОПГ занималась незаконным изготовлением и распространением порнографических материалов.

"Члены преступной группы на протяжении длительного времени через социальные сети вербовали молодых казахстанок в возрасте от 18 до 25 лет, обещая ежемесячную оплату до 2 миллионов тенге и конфиденциальность. В случае отказа девушек продолжать данную деятельность преступники применяли психологическое давление, шантаж и денежные штрафы. В самой группе имелись организаторы, руководители, вербовщики, администраторы, IT-специалисты и бухгалтеры, между которыми были распределены конкретные роли. Установленный оборот денежных средств преступной группы за последние пять лет превысил 3 миллиарда тенге. Сотрудниками полиции в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе и Караганда установлено 79 офисов и квартир, оборудованных для организации онлайн-трансляции видео девушек интимного характера в круглосуточном режиме", - рассказали подробности в полиции.

В ходе спецоперации в названных городах одновременно проведено 138 обысков, изъято свыше 80 единиц компьютерного оборудования, около одного килограмма наркотических средств и более 69 тысяч долларов США.

"Всего в полицию доставлено 118 лиц, из которых водворены в изолятор временного содержания 13 основных организаторов преступной группы, в том числе трое иностранных граждан. В настоящее время Следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование по факту создания, руководства и участия в транснациональной преступной группе. Организаторам и основным участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет с конфискацией имущества", – сообщил начальник управления ДБОП МВД Куандык Алпыс.



Источник: Tengrinews.kz
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