Почти миллиард тенге вернут казахстанцам

Потребителям Казахстана вернут почти миллиард тенге, переплаченных ими за отопление, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики.



Как пояснили в комитете, завершилась работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии, по всему Казахстану. Возврат средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2023-2024 годов) либо за календарный год, то есть до конца 2023 года.



"В соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо, в случае невозможности установления местонахождения потребителя, путем снижения тарифа при оплате регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией.



Таким образом, за прошедший отопительный период 2022-2023 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета, на общую сумму 957 миллионов 807,22 тысячи тенге с учетом НДС", - говорится в сообщении.



В разрезе по регионам это выглядит так:



по Астане - 514,491 тысячи тенге;

по Алматы - 15 876,45 тысячи тенге;

по области Абай - 755,134 тысячи тенге;

по Алматинской области - 9 199,56 тысячи тенге;

по Акмолинской области - 18 924,83 тысячи тенге;

по Атырауской области - 11 640,57 тысячи тенге;

по Актюбинской области - 6 211 тысяч тенге;

по Восточно-Казахстанской области - 445 840,44 тысячи тенге;

по Жамбылской области - 79 096,62 тысячи тенге;

по Западно-Казахстанской области - 1 976,25 тысячи тенге;

по Карагандинской области - 338 261,08 тысячи тенге;

по Кызылординской области - 21 627,50 тысячи тенге;

по Мангистауской области - 1 214,63 тысячи тенге;

по Павлодарской области - 2 044,91 тысячи тенге;

по Северо-Казахстанской области - 4 623,75 тысячи тенге.



При этом отмечается, что для потребителей города Шымкента, Жетысуской, Улытауской, Костанайской, Туркестанской областей перерасчета не будет, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией произведена в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.