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Сотовые операторы начнут сканировать казахстанцев. Для чего?

Просмотров:471 Опубликовано: Сегодня, 12:31
Сотовые операторы начнут сканировать казахстанцев. Для чего?
Фото: lsm.kz
В Казахстане планируют внедрить биометрию для услуг сотовой связи. Эксперт отрасли Адлет Мукашов высказал LS мнение о том, насколько необходимо данное нововведение.

По словам сооснователя казахстанской IT-компании Verigram AI, биометрическая верификация личности в телекоме используется более двух лет. В связи с этим в правительстве решают, нужно ли на законодательном уровне формализовать использование биометрии.

Также возникла необходимость повышать точность идентификации личности. Для этого телеком-операторам нужен доступ к госбазе данных физлиц, где хранятся эталонные фото граждан.

Собеседник LS отметил, что интеграцию лиц казахстанцев в базы данных компаний связи можно осуществить онлайн через приложения.

"Нюансы могут возникнуть с идентификацией иностранных граждан, ведь по ним эталонных фото у нас в Казахстане нет. На межгосударственном уровне работающего механизма обмена тоже пока нет. Соответственно, здесь сохраняется вероятность прохождения в системе поддельных паспортов иностранцев", – отметил эксперт.

Также он задался вопросом, каким образом будет реализована схема доступа операторов к государственным базам данных физлиц: будет ли это через Центр обмена идентификационными данными Нацбанка напрямую или через альтернативную площадку, которую создаст министерство цифрового развития.

Говоря о том, что биометрия снижает уровень мошенничества, Мукашов привел в пример финсектор, где после внедрения обязательной биометрии мошенникам стало гораздо сложнее оформлять кредиты на других лиц. По словам эксперта, с 2020 года наблюдалось семикратное снижение фрода.

"В телекоме теперь будет видно, кто звонил, кому принадлежит номер, какое у него лицо. Мошенники станут опасаться этого, что снизит их мотивацию, и понадобится некоторое время для совершенствования преступных схем", – пояснил Мукашов.

Собеседник LS предупредил, что мошенники не будут стоять на месте, и с совершенствованием защиты будут улучшаться способы обмана в цифровом пространстве. Например, если до пандемии интернет-обман рос на 20-30% в год, после показатели увеличились в несколько раз.

"Сейчас, например, развивается социнженерия, основанная на психологическом манипулировании людьми с целью совершения определенных действий в пользу злоумышленников. Так, люди, попавшиеся на подобные уловки, сами передают мошенникам свои пароли и пин-коды, подтверждают банковские операции и переводят денежные средства", – привел пример он.

В связи с этим, по мнению эксперта, помимо внедрения биометрии, нужно повышать грамотность населения.

Отвечая на вопрос о безопасности хранения биометрических данных у телеком-операторов, Мукашов отметил, что у них уже есть база, к которой добавят лица. По заверению эксперта, защита у компаний высокая.

"Тем не менее безопасность данных напрямую связана еще и с законом о персональных данных. Не секрет, что в сравнении с той же Европой наш закон отстает. Например, в Европе за утечки персональных данных или их неправомерное использование могут быть предусмотрены миллиардные штрафы. Соответственно, операторы будут инвестировать в защиту ровно столько, сколько они рискуют потерять", – отметил эксперт.

Он добавил, что сегодня номер телефона уже является цифровым идентификатором личности и становится значимее удостоверения, так как все банковские операции, активности в соцсетях, ретейле, госуслугах реализуются через него. В связи с этим защита номеров повышает ответственность телеком-операторов перед общественностью и государством.

Вместе с тем, по словам Мукашова, биометрию можно применить не только в банках и сотовой связи. Ее также можно вшивать в маркетплейсы и сервисы, требующие соответствия 18+, включая продажи алкоголя и табачной продукции.

Также биометрия внедряется в сферах образования и корпоративном секторе.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 2 )

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Perspectiva (Посетители) Сегодня, 13:58
Пришлось отказаться от банковских услуг, скоро придётся отказаться и от сотовой связи.
 
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OpOp (Посетители) Сегодня, 13:28
вот-вот. собирают очень личные данные с граждан, а потом раздают направо и налево третьим лицам. в честь чего какая-то компания сотовой связи должна иметь доступ к биометрическим данным? Вообще уже кукухой потекли. Скоро заставят образцы спермы сдавать и яйцеклетки. Тоже "для безопасности"
 
 

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