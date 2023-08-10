Вернут ли в Казахстане ограничения из-за нового штамма коронавируса

Ждать ли казахстанцам возвращения карантинных ограничений, если в стране обнаружат новый штамм коронавируса Eris? Такой вопрос журналисты задали главному государственному санитарному врачу Айжан Есмагамбетовой, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам главного государственного санитарного врача, новый штамм коронавируса в Казахстане еще не обнаружен и говорить об обязательном ношении масок и введении других ограничений пока рано.



"Согласно тем данным, которые у нас имеются, какой-либо информации о том, что этот штамм коронавируса протекает более тяжело, вызывает более тяжелые заболевания, нет. Да, он заразен, как и любой другой вид омикрона, но протекает в большинстве случаев в легкой форме. Опасность по-прежнему представляет только для беременных, лиц с хроническими заболеваниями и пожилых", - сообщила Есмагамбетова.



Как рассказала главный государственный санитарный врач, ситуация по коронавирусной инфекции в Казахстане остается стабильной. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость сократилась в 36 раз, а в июле этого года по сравнению с июнем снизилась в полтора раза.



"В 100 процентах случаев казахстанцы сегодня болеют разными видами омикрона. Никаких других видов коронавируса в стране нет", - добавила главный государственный санврач.



Напомним, что ранее в Индии обнаружили новый штамм коронавируса.