Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Августа
+28...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.32 KZT
  • €1 = 489.93 KZT
  • 1 RUB = 4.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Вернут ли в Казахстане ограничения из-за нового штамма коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:08
Вернут ли в Казахстане ограничения из-за нового штамма коронавируса
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Ждать ли казахстанцам возвращения карантинных ограничений, если в стране обнаружат новый штамм коронавируса Eris? Такой вопрос журналисты задали главному государственному санитарному врачу Айжан Есмагамбетовой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам главного государственного санитарного врача, новый штамм коронавируса в Казахстане еще не обнаружен и говорить об обязательном ношении масок и введении других ограничений пока рано.

"Согласно тем данным, которые у нас имеются, какой-либо информации о том, что этот штамм коронавируса протекает более тяжело, вызывает более тяжелые заболевания, нет. Да, он заразен, как и любой другой вид омикрона, но протекает в большинстве случаев в легкой форме. Опасность по-прежнему представляет только для беременных, лиц с хроническими заболеваниями и пожилых", - сообщила Есмагамбетова.

Как рассказала главный государственный санитарный врач, ситуация по коронавирусной инфекции в Казахстане остается стабильной. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость сократилась в 36 раз, а в июле этого года по сравнению с июнем снизилась в полтора раза.

"В 100 процентах случаев казахстанцы сегодня болеют разными видами омикрона. Никаких других видов коронавируса в стране нет", - добавила главный государственный санврач.

Напомним, что ранее в Индии обнаружили новый штамм коронавируса.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика