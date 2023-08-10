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Карим Масимов и пятеро бывших руководителей КНБ будут содержаться в отдельном учреждении

Просмотров:589 Опубликовано: Сегодня, 15:03
Карим Масимов и пятеро бывших руководителей КНБ будут содержаться в отдельном учреждении
фото: primeminister.kz
Астана. 10 августа. КазТАГ – Экс-председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов и его бывшие заместители, а также осужденные после январских событий экс-начальники трех департаментов КНБ (ДКНБ) будут содержаться в отдельном исправительном учреждении, передает корреспондент агентства.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, осужденные – бывшие работники судов, правоохранительных и специальных государственных органов, лица, уполномоченные на осуществление контроля и надзора за поведением осужденных, содержатся в отдельных учреждениях, независимо от количества судимостей», - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел, отвечая на запрос агентства КазТАГ.

Запрос касался этапирования Масимова и его бывших замов, а также брата экс-главы КНБ – бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова в Восточно-Казахстанскую область.

«В случаях, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством (часть 4 статьи 88 УИК), осужденные могут переводиться для дальнейшего отбывания наказания в учреждение смешанной безопасности», - добавили в МВД, отвечая на запрос редакции.

Напомним, экс-начальник ДКНБ Алматы Нурлан Мажилов, бывший руководитель ДКНБ Алматинской области Сабит Курманаев и экс-глава ДКНБ Аслан Рахимов были осуждены после того, как бросили вверенные им стратегические объекты в ходе январских событий 2022 года. Карим Масимов и его бывшие замы Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин получили сроки как непосредственные заговорщики, организовавшие январские события. Брат экс-главы КНБ Нурлан Масимов был осужден за коррупцию на посту главы полиции Павлодарской области и приговорен к штрафу, но ожидает решения суда еще по одному делу, по которому прокурор запросил для него 13 лет лишения свободы.

2 августа КазТАГ со ссылкой на информированный источник сообщал, что Карим Масимов с экс-замами и его брат с рядом бывших глав ДКНБ будут этапированы в ВКО.


Источник: kaztag.kz
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