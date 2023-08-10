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Нурлану Масимову вынесли приговор

Просмотров:324 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Нурлану Масимову вынесли приговор
Нурлан Масимов. Кадр из видео
Экс-начальнику Департамента полиции Павлодарской области вынесли приговор, передает корреспондент Tengrinews.kz. Нурлана Масимова приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области завершился процесс с участием присяжных по уголовному делу экс-начальника регионального Департамента полиции Нурлана Масимова, его заместителя Дамира Сиразидимова и предпринимателя Евгения Евковича.

Нурлан Масимов обвинялся в получение взятки в крупном размере, присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, также экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области обвинялся в умышленном незаконном пересечении госграницы.

"Признать Масимова Нурлана Мырзахановича виновным по статьям 366 части 4, 189 части 4 пункту 2 и 392 части 1, с конфискацией имущества. Также лишить ордена "Айбын" второй степени и спецзвания генерала-майора полиции", - зачитал приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

На одном из судебных заседаний он признал вину только в незаконном пересечении государственной границы, все остальные обвинения Нурлан Масимов назвал несостоятельными.

Отметим, что по данному уголовному делу также проходили бывший заместитель Нурлана Масимова - Дамир Сиразидимов и предприниматель Евгений Евкович.

Дамира Сиразидимова суд признал виновным по статьям 368 части 2 и 189 части 4 пункту 2 и назначил наказание - 8 лет лишения свободы. Евгения Евковича приговорили к 7 годам колонии, признав виновным по статье 189 части 4 пункту 2.

Евковича и Сиразидимова взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора. Отметим, суд частично удовлетворил гражданский иск ДВД Павлодарской области на 421,6 миллиона тенге, обязав осужденных возместить ущерб в солидарном порядке.

Напомним, в январе 2022 года Нурлан Масимов был освобожден от должности начальника полиции Павлодарской области.

В апреле прошлого года стало известно, что Нурлан Масимов находится в розыске. Позже Антикоррупционная служба объявила вознаграждение за информацию о его местонахождении. В июле его задержали на границе с Россией с поддельными документами.

49-летний Нурлан Масимов возглавлял Департамент Павлодарской области с ноября 2019 года.

Полицейский начинал свою карьеру оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД Карасайского района Алматинской области. Спустя год дослужился до старшего оперуполномоченного, затем стал заместителем, а после начальником ОВД Алакольского района ДВД Алматинской области, заместителем начальника ДВД Алматинской области. В 2019-2019 годах занимал пост первого заместителя начальника ДП Алматы. В 2019 году возглавлял седьмой департамент МВД.


Источник: Tengrinews.kz
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