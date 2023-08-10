Назван уровень младенческой смертности в Казахстане

Младенческой смертностью характеризуют смерть новорожденных детей от рождения до исполнения одного года. О статистике за первое полугодие в Казахстане рассказывает Tengri Life.



По данным Бюро национальной статистики, в первом полугодии в Казахстане родились 189,5 тысячи детей, из них 98 тысяч – мальчики, 91,5 тысячи – девочки. Коэффициент рождаемости составил 19,20 родившихся на 1000 человек.



Наибольшие уровни рождаемости отмечены:



- в Мангистауской области - 26 человек на 1000 населения,

- Туркестанской области - 25,46 человек на 1000 населения,

- Шымкенте - 24,70 человек на 1000 населения.



За 6 месяцев в возрасте до 1 года умерло 1 454 младенцев, коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся составил 7,67.