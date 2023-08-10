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Новые цены на ускоренную регистрацию авто и выдачу прав в Казахстане утвердят уже в августе

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 19:17
Новые цены на ускоренную регистрацию авто и выдачу прав в Казахстане утвердят уже в августе
Фото из открытых источников
Астана. 10 августа. КазТАГ – Новые цены на ускоренную регистрацию автомобилей и выдачу прав в Казахстане утвердят уже в августе, передает корреспондент агентства.

«Наименование нормативного правового и правового акта – «Об утверждении прейскуранта цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, национальных водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения»; (…) срок исполнения – август 2023 года», - говорится в постановлении правительства «О мерах по реализации закона Республики Казахстан от 29 июня 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения».

Цены будут утверждены приказом министерства внутренних дел, которое должно согласовать прейскурант с агентством по защите и развитию конкуренции.


Источник: kaztag.kz
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