Укравшим букет и толкнувшим продавца цветочного в Шымкенте оказался экс-полицейским. Об этом рассказали в МВД РК, сообщает Zakon.kz.О происшествиях в цветочном магазине ШымкентаНа втором видео изображен уже другой гражданин Б. 1989 года рождения.Мужчина 8 мая текущего года набросился с оскорблениями на флориста и забрал из магазина букет цветов.На пульт 102 Туранского РУП поступил вызов о скандале. На место прибыли участковые инспектора. Однако владелец магазина объяснил, что претензий ни к кому не имеет, и отказался от подачи заявления.Вместе с тем по данному факту в Туранском РУП начато досудебное расследование по статье 191 части 2 пункту 1 "Грабеж с применением насилия".В ходе разбирательств также установлено, что мужчина в черной футболке - бывший сотрудник Каратауского РУП, уволенный из рядов полиции 19 мая текущего года согласно поданного им рапорта по собственному желанию по семейным обстоятельствам.