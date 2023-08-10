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Укравшим букет и толкнувшим продавца цветочного в Шымкенте оказался экс-полицейским

Просмотров:188 Опубликовано: Вчера, 22:18
Укравшим букет и толкнувшим продавца цветочного в Шымкенте оказался экс-полицейским
Кадр из видео
Укравшим букет и толкнувшим продавца цветочного в Шымкенте оказался экс-полицейским. Об этом рассказали в МВД РК, сообщает Zakon.kz.

О происшествиях в цветочном магазине Шымкента

На втором видео изображен уже другой гражданин Б. 1989 года рождения.

Мужчина 8 мая текущего года набросился с оскорблениями на флориста и забрал из магазина букет цветов.

На пульт 102 Туранского РУП поступил вызов о скандале. На место прибыли участковые инспектора. Однако владелец магазина объяснил, что претензий ни к кому не имеет, и отказался от подачи заявления.

Вместе с тем по данному факту в Туранском РУП начато досудебное расследование по статье 191 части 2 пункту 1 "Грабеж с применением насилия".

В ходе разбирательств также установлено, что мужчина в черной футболке - бывший сотрудник Каратауского РУП, уволенный из рядов полиции 19 мая текущего года согласно поданного им рапорта по собственному желанию по семейным обстоятельствам.



Источник: zakon.kz
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