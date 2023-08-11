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Женщина выбросилась из окна роддома в Каскелене

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 10:36
Женщина выбросилась из окна роддома в Каскелене
Кадры из видео
Женщина выпрыгнула с третьего этажа роддома в Каскелене, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщила блогер Сауле Бикитеева.

Как стало известно, беременная женщина поступила в роддом Карасайской центральной районной больницы четыре дня назад.

"У нее ранее было три беременности. Все три - неудачные попытки. Первого ребенка она потеряла в утробе. Второго ребенка зачала с помощью ЭКО. Но его тоже потеряла на 26-й неделе. Она была взята на плановую операцию", - сообщили сотрудники больницы.

По словам медперсонала, женщина находилась в реанимации.

"Рядом была медсестра, давала ей лекарства. Она оттолкнула медсестру и выпрыгнула в окно. Сейчас ее состояние стабильное, она получила переломы рук", - сообщили врачи роддома.

"Потерять сразу троих детей непросто. Возможно, женщина впала в послеродовой стресс", - объясняют ситуацию врачи ЦРБ.

Как уточнили в Управлении здравоохранения Алматинской области, сейчас женщина находится в реанимации.


Источник: Тengrinews.kz
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