Полицейских полкилометра тащили на капоте авто в Кызылорде

В Кызылорде водитель протащил полицейских на капоте авто полкилометра. Стражи порядка получили травмы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.8 августа два инспектора группы патрульной полиции Жанакорганского районного отдела полиции остановили машину, водитель которой нарушил ПДД. Полицейские в рамках закона попросили водителя выйти из машины и предъявить документы, однако тот, не подчинившись их законным требованиям, попытался оставить место происшествия.22-летний водитель вел себя очень агрессивно и не реагировал на требования полицейских. Кроме этого, он снял государственные номера своего авто. Не подчиняясь требованиям, он полкилометра протащил на капоте своей машины полицейских. В результате сотрудники полиции получили травмы различной степени тяжести."По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 1 части 4 статьи 380 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Водитель взят под стражу. Автомашина водворена на штрафстоянку. Согласно статье 380 УК РК за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей подозреваемому лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Предупреждаем, что в настоящее время исключена практика прекращения за примирением сторон уголовных дел по фактам оскорбления, неповиновения и применения насилия в отношении сотрудников полиции", - рассказал начальник департамента полиции Кызылординской области Махсудхан Аблазимов.