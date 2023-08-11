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Полицейских полкилометра тащили на капоте авто в Кызылорде

Просмотров:267 Опубликовано: Сегодня, 17:16
Полицейских полкилометра тащили на капоте авто в Кызылорде
Кадр из видео
В Кызылорде водитель протащил полицейских на капоте авто полкилометра. Стражи порядка получили травмы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

8 августа два инспектора группы патрульной полиции Жанакорганского районного отдела полиции остановили машину, водитель которой нарушил ПДД. Полицейские в рамках закона попросили водителя выйти из машины и предъявить документы, однако тот, не подчинившись их законным требованиям, попытался оставить место происшествия.

22-летний водитель вел себя очень агрессивно и не реагировал на требования полицейских. Кроме этого, он снял государственные номера своего авто. Не подчиняясь требованиям, он полкилометра протащил на капоте своей машины полицейских. В результате сотрудники полиции получили травмы различной степени тяжести.



"По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 1 части 4 статьи 380 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Водитель взят под стражу. Автомашина водворена на штрафстоянку. Согласно статье 380 УК РК за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей подозреваемому лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Предупреждаем, что в настоящее время исключена практика прекращения за примирением сторон уголовных дел по фактам оскорбления, неповиновения и применения насилия в отношении сотрудников полиции", - рассказал начальник департамента полиции Кызылординской области Махсудхан Аблазимов.


Источник: Тengrinews.kz
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