Налог на кошек и собак может появиться в Казахстане

Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР Андрей Ким не исключил возможность введения налога на домашних животных в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В Германии есть налог для владельцев собак. В Казахстане чипирование проводят для того, чтобы нас тоже обложить налогами?" - поинтересовались журналисты во время брифинга Министерства экологии и природных ресурсов.



Вероятность такого нововведения председатель комитета отрицать не стал.



"Здесь можно встречный вопрос задать. Во многих странах для владельцев установлены строгие требования. К примеру, взял собаку из приюта, должны быть соответствующие условия, чтобы ухаживать (за животным. - Прим.). К животному относятся не как к игрушке, а как к живому существу, за которого человек в ответе. Данная мера (введение налога. - Прим.), возможно, будет, поэтому мы к этому, может, и придем, что необходимо будет ввести налогообложение. Сейчас это не обсуждается", - прокомментировал Андрей Ким.