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Крупный пожар разгорелся в районе барахолки в Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:45
Крупный пожар разгорелся в районе барахолки в Алматы
фото с сайта Tengrinews.kz
Крупный пожар разгорелся в районе барахолки в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы, 12 августа в 07.16 поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе.

"Произошло горение складов по улице Москвина. На месте задействованы силы и средства ДЧС города. Развернут оперативный штаб, создано несколько участков тушения пожара", - сказали спасатели.

По данным ведомства, из-за конструктивных особенностей здания создалась высокая температура и угроза обрушения конструкций.

"Пожарные работают с соблюдением техники безопасности, введены стволы на тушение и защиту соседних складов. В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС в количестве 25 техники, 85 человек, а также службы взаимодействия города", - заключили в ведомстве.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Пожарные сообщают, что ведут работы по предотвращению огня на соседние склады, введены стволы на тушение и защиту соседних складов.

По данным пресс-службы ДЧС, в тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС: 35 техники, более 100 человек, Службы спасения 109 аппарата акима, водовозы Алматы Су - Алматы Тазалык обеспечивают бесперебойную подачу воды.


Источник: Тengrinews.kz
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