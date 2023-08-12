Крупный пожар разгорелся в районе барахолки в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.



Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы, 12 августа в 07.16 поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе.



"Произошло горение складов по улице Москвина. На месте задействованы силы и средства ДЧС города. Развернут оперативный штаб, создано несколько участков тушения пожара", - сказали спасатели.



По данным ведомства, из-за конструктивных особенностей здания создалась высокая температура и угроза обрушения конструкций.



"Пожарные работают с соблюдением техники безопасности, введены стволы на тушение и защиту соседних складов. В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС в количестве 25 техники, 85 человек, а также службы взаимодействия города", - заключили в ведомстве.



Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Пожарные сообщают, что ведут работы по предотвращению огня на соседние склады, введены стволы на тушение и защиту соседних складов.



По данным пресс-службы ДЧС, в тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС: 35 техники, более 100 человек, Службы спасения 109 аппарата акима, водовозы Алматы Су - Алматы Тазалык обеспечивают бесперебойную подачу воды.