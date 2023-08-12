В Казахстане пересмотрят тарифное регулирование на рынке ТБО

Планируется сократить участие в рынке подведомственных организаций акиматов.



В Казахстане планирую пересмотреть правила тарифного регулирования на рынке твёрдых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК.



"Для стимулирования развития рынка твёрдых бытовых отходов АЗРК совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РК утвердило План мероприятий (Дорожную карта по развитию конкуренции на рынке ТБО). Будут пересмотрены правила тарифного регулирования, планируется закрепить критерии отбора участников рынка, регламентировать сроки заключения договоров и сократить участие подведомственных организаций местных исполнительных органов на рынке ТБО, что, в свою очередь, позволит бизнесу работать в конкурентной среде", – следует из сообщения ведомства.



Ранее АЗРК провело анализ рынков по сбору, вывозу, сортировке и захоронению ТБО за период 2020-2022 годы, по итогам которого установило, что этот рынок характеризуется как высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией ввиду того, что действующая система тарифного регулирования неэффективна.

"Присутствие государства на этом рынке услуг, формализм при проведении госзакупок местными исполнительными органами, когда для одного участника прописываются конкурсные требования с передачей в одни руки государственного имущества – земельных участков, спецтехники, контейнеров – создают барьеры для вхождения на рынок других участников", – пояснили в АЗРК.

