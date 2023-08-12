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Женщина подозревается в убийстве мужа в Туркестанской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:54
Женщина подозревается в убийстве мужа в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
В Туркестанской области задержали женщину, которая подозревается в убийстве мужа после ссоры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, 12 августа в полицию Сарыагашского района Туркестанской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что два дня назад без вести пропал ее брат. На поиски 38-летнего пропавшего мужчины был ориентирован весь личный состав районного отдела полиции.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейскими была задержана жительница района, подозреваемая в убийстве своего мужа после семейной ссоры. Изъяты вещественные доказательства. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.

Отмечается, что семья, где произошла трагедия, на учете в органах внутренних дел не состояла и по семейным конфликтам ранее не обращалась.

Полиция завела досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК "Убийство". Выясняются все обстоятельства произошедшего.


Источник: Tengrinews.kz
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