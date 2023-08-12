Прогноз: насколько может ослабнуть тенге до конца года и почему

Снижение объемов экспортной выручки и базовой ставки во второй половине года поспособствует ослаблению национальной валюты. Эксперты полагают, что снижение курса тенге может составить 3%, сообщает Zakon.kz.По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), пара USD/KZT с начала августа торгуется в пределах 445-446 тенге за доллар, несмотря на прогнозы о возможном ослаблении нацвалюты.По словам начальника Управления аналитики BCC Invest Султана Жумагали, реальный эффективный обменный курс сейчас находится на максимальных значениях с 2015 года, когда был введен режим свободно плавающего обменного курса."Такой сильный курс ослабляет ценовую конкурентоспособность казахстанских экспортеров. При режиме свободно плавающего обменного курса валютный рынок, как правило, быстро реагирует на такие изменения, однако в последние месяцы на ценообразование курса оказывали влияние другие факторы", - отметил Султан Жумагали.Эксперт отметил, что влияющая на формирование курса валют цена на нефть марки Brent с начала года практически не изменилась, в то время как курс тенге укрепился на 3,5% по отношению к доллару США и на 28,6% по отношению к рублю. По мнению эксперта, такое укрепление вопреки периодическим снижениям цен на нефть стало необычным для динамики курса казахстанской нацвалюты."При этом девальвация рубля с начала года оказывает давление на текущий счет платежного баланса. В первом квартале 2023 года дефицит счета текущих операций составил 0,9 млрд долларов в то время, как в первом квартале 2022 года профицит текущего счета составил 4,8 млрд долларов. При таких условиях вероятно ослабление курса тенге в среднесрочной перспективе", - отметил Султан Жумагали.По мнению аналитика Alpari Анны Бодровой, последняя волна девальвации рубля осталась почти незамеченной для тенге. Курс изменился незначительно и оставался в пределах 4,50-4,85 тенге за российский рубль. По ее словам, тенге в последние недели больше реагирует на действия Нацбанка в плане трансфертов из Нацфонда в бюджет, чем на внешние факторы.Впрочем, эксперты уверены, фундаментальные факторы указывают на то, что курс тенге в данный момент все же переоценен. Однако при этом, как подчеркивает Султан Жумагали, продолжение устойчивого роста цен на нефть, наблюдавшееся в 2022 году, маловероятно. По этой причине экспортная выручка в текущем году может снизиться. Кроме этого, во второй половине года ожидается снижение базовой ставки Нацбанком, что также будет способствовать ослаблению тенге."По итогам последнего опроса Национального банка участники рынка прогнозируют, что средний курс USDKZT за 2023 год составит 459 тенге, что с учетом сильного курса в первой половине года означает ослабление примерно на 3% до конца года". Султан ЖумагалиОтметим, что по итогам торгов в пятницу курс доллара вырос на 0,77 тенге и составил 445,81 тенге.Ранее эксперты рассказали, как ослабление российской валюты может повлиять на тенге.